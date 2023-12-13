 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekmeköy'de İnşaat Sahasında Konteyner Yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de İnşaat Sahasında Konteyner Yangını

Çekmeköy'de bir inşaat sahasında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

ÇEKMEKÖY'de inşaat sahasında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan konteyner itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 11.00 sıralarında Çamlık Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteynerı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan konteyneri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerin yanma anını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde işçilerin yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çekmeköy\'de İnşaat Sahasında Konteyner Yangını
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Edirne, Çamlık, İş Kazası, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de İnşaat Sahasında Konteyner Yangını - Son Dakika


17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03
İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?

Son Dakika
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de İnşaat Sahasında Konteyner Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement