Çekmeköy'de yapımı tamamlanan millet bahçesi düzenlenen törenle açıldı.
Çamlık Mahallesi'nde yapılan millet bahçesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Poyraz, millet bahçesinin içinde sosyal tesis, parklar, yürüyüş yolları ve tabiat parkının olduğunu söyledi.
Öğrencilerin Çekmeköy Millet Bahçesi'nden faydalanabileceğini belirten Poyraz, "Birileri gibi, başlamış metronun üzerini toprakla doldurmuyoruz. Bakın 31 Mart'ta bir şeyin cevabını sizler vereceksiniz. Metronun üzerini toprakla dolduranlara mı yoksa bu parkımız dahil birçok hizmeti ve gelecekte metroları, meydanları bu şehre kazandıracak İstanbul'un muradı Murat Kurum'a mı destek vereceğinize 31 Mart'ta siz karar vereceksiniz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Poyraz ile beraberindekiler, kurdele keserek millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de Yapılan Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü yaralandı. İddiaya göre, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Çelikhan İmam Hatip Lisesi bahçesine girdi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ile yakalanan 4 tutuklu sanığa toplam 57 yıl hapis ile 76 bin TL para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan bazılarını tahliye etti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren Hüseyin Ali Hamdan ve eşi Manar Abadi için cenaze töreni düzenlendi. Törene aileleri, yakınları, beldedeki sakinler ve Hizbullah mensupları katıldı. Cenazeler, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok kişi hayatını kaybetti.
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltayla saldırıya uğraması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'da düzenlenen 8. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda 81 ilden farklı tat ve renklerin sergilendiği belirtildi.
Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre, Yemen'deki hanelerin yarısından fazlası yeterli gıdaya erişememektedir. Bu durumun temel nedeni, Husi grubu tarafından kontrol edilen bölgelerde insani yardımların askıya alınmasıdır.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de giderek kötüleşen insan hakları durumunun bölgede çatışmaların sona erdirilmesini gerektirdiğini belirtti. Türk, en az 17.000 çocuğun öksüz ya da yetim kaldığını ve daha fazla çocuğun ise fiziksel ve duygusal travmanın izlerini ömür boyu taşıyacağını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye'de gerçekleşen toplu temel atma törenine katıldı. Törende Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis, arıtma tesisi ve kolektör hattı projeleri hakkında konuşmalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?