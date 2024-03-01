Çekmeköy'de Yapılan Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Yapılan Millet Bahçesi Açıldı

Çekmeköy\'de Yapılan Millet Bahçesi Açıldı

Çekmeköy'de yapılan millet bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Millet bahçesinde sosyal tesisler, parklar, yürüyüş yolları ve tabiat parkı bulunuyor.

01.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
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Çekmeköy'de yapımı tamamlanan millet bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

Çamlık Mahallesi'nde yapılan millet bahçesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Poyraz, millet bahçesinin içinde sosyal tesis, parklar, yürüyüş yolları ve tabiat parkının olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Çekmeköy Millet Bahçesi'nden faydalanabileceğini belirten Poyraz, "Birileri gibi, başlamış metronun üzerini toprakla doldurmuyoruz. Bakın 31 Mart'ta bir şeyin cevabını sizler vereceksiniz. Metronun üzerini toprakla dolduranlara mı yoksa bu parkımız dahil birçok hizmeti ve gelecekte metroları, meydanları bu şehre kazandıracak İstanbul'un muradı Murat Kurum'a mı destek vereceğinize 31 Mart'ta siz karar vereceksiniz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Poyraz ile beraberindekiler, kurdele keserek millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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