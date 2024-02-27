Çekya Başbakanı, Ukrayna\'ya cephane tedarik edilmesi için AB ülkelerinin destek vereceğini açıkladı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'ya dünya genelinden cephane tedarik edilmesi için ülkesinin öncülüğünü yaptığı inisiyatife 15 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin finansal destek vereceğini söyledi.
Fiala, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için Çekya tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etti.
Nakdi yardımda bulunacak bazı ülkelerin isimlerini de paylaşan Fiala, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 100 milyon avro destek sözü verdiğini, aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da finansal destekte bulunacağını aktardı.
Fiala, diğer mevkidaşlarının da mühimmat tedarik edilmesi için başlatılan inisiyatife destek vereceğini kendisine ilettiklerini belirtti.
Çekya, Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Bu arada Başbakan Fiala, dün, Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından gündeme getirilen, bazı AB ve NATO üyesi ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme düşüncesinde olduğu açıklamasına da değindi.
Fiala, Çekya'dan Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini, ülkede kimsenin zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe gireceğine dair kaygılanmasına gerek olmadığını söyledi.
Çekya'da yaklaşık 20 yıl önce yürürlükten kaldırılan zorunlu askerlik uygulaması, Ukrayna'daki savaş ve bölgede artan tansiyon nedeniyle yeniden ülke gündemine taşınmış, askeri yetkililer özellikle profesyonel asker ve yedek asker sayısının artırılması gerektiğine dikkati çekmişti.
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