Çekya'da Çiftçiler Tarım Politikalarına ve İthal Ürünlere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çekya'da Çiftçiler Tarım Politikalarına ve İthal Ürünlere Tepki Gösterdi

Çekya\'da Çiftçiler Tarım Politikalarına ve İthal Ürünlere Tepki Gösterdi

Çekya'da çok sayıda çiftçi, AB'nin tarım politikaları ve Birlik dışından daha düşük fiyatlara ürün ithal edilmesine karşı tepkilerini göstermek amacıyla Slovakya, Polonya ve Almanya sınırlarında ve büyük kentlerde gösteri düzenledi. Çiftçiler, tarım alanındaki bürokratik engeller ve yoğun kontrollerin yanı sıra ithal ürünlere karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

22.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Çekya'da çok sayıda çiftçi ülkenin Slovakya, Polonya ve Almanya sınırlarında, başta Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları olmak üzere, uygulanan yoğun kontroller ve Birlik dışından daha düşük fiyatlara ürün ithal edilmesine tepki gösterdi.

Çekya Çiftçi Odasından yapılan açıklamada, çiftçilerin, 3 bin traktör ve tarım aracıyla ülkenin Slovakya, Polonya, Almanya sınırlarının yanı sıra büyük kentlerde gösteri düzenlediği bildirildi.

Çiftçiler, ülkede tarım alanındaki bürokratik engeller ve yoğun kontrollerin yanı sıra AB'nin tarım politikaları ve ziraat ürünlerinin Birlik dışından daha ucuza ithal edilmesine tepki gösterdi.

Başkent Prag'da, 19 Şubat'ta çok sayıda çiftçinin katılımıyla protesto düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekya'da Çiftçiler Tarım Politikalarına ve İthal Ürünlere Tepki Gösterdi - Son Dakika

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