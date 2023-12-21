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Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Çekya\'nın başkenti Prag\'daki bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
21.12.2023 - 19:41,
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Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, çoğu ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çoğu ağır çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

Saldırıda yaralananların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği aktarılan haberlerde, bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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