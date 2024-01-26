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Çelikhan'da yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Çelikhan'da yoğun kar yağışı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 7 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise 20 santime kadar ulaştı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, polis ve jandarma ekipleri araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çelikhan\'da yoğun kar yağışı
26.01.2024 - 20:34,  Güncelleme: 20:36
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Çelikhan'da yoğun kar yağışı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceği gördüğü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 7 santimi buldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Vatandaşların zaman zaman zor anlar yaşadığı Çelikhan ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri araç sürücülerini de dikkat etmeleri konusunda uyardı. İlçede yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çelikhan'da yoğun kar yağışı - Son Dakika
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