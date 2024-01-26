Çelikhan'da yoğun kar yağışı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceği gördüğü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 7 santimi buldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Vatandaşların zaman zaman zor anlar yaşadığı Çelikhan ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri araç sürücülerini de dikkat etmeleri konusunda uyardı. İlçede yoğun kar yağışı devam ediyor.