Celtic Legends, Bursa Kültürpark'ta sahne alacak - Son Dakika
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Celtic Legends, Bursa Kültürpark'ta sahne alacak

Celtic Legends, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, 23 Temmuz'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. İrlanda dans ve müziğini sahneleyen gösteri, müzik direktörlüğünü Sean McCarthy ve koreografisini Jacintha Sharpe tarafından hazırlandı. Celtic Legends, İrlanda'nın geleneksel müzik ve dans kültürünü canlı enstrümanlar ve koreografiler eşliğinde 3 milyonun üzerinde izleyiciyle buluşturduğu bir topluluktur. Ayrıca, dünya çapındaki projelerde yer alan ünlü dansçıların da gösteride yer aldığı belirtiliyor.

17.07.2024 12:47
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İrlanda dans ve müziğini 22 yıldır sahneleyen Celtic Legends, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, 23 Temmuz'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatseverleri İrlanda'ya doğru yolculuğa çıkarmayı hedefleyen gösterinin müzik direktörlüğünü Sean McCarthy üstlenirken, koreografisini ise Jacintha Sharpe hazırladı.

Topluluk, İrlanda'nın Connemara bölgesinde 2002'de gösterilerine başladı, İrlanda'nın geleneksel müzik ve dans kültürünü canlı enstrümanlar ve koreografiler eşliğinde 3 milyonun üzerinde izleyiciyle buluşturdu.

"Riverdance" ve "Lord of the Dance" gibi dünya çapındaki projelerde yer alan dansçıların da dahil olduğu Celtic Legends, seyircisini de gösterinin bir parçası haline getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Celtic Legends, Bursa Kültürpark'ta sahne alacak - Son Dakika

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