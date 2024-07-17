Celtic Legends, Bursa Kültürpark'ta sahne alacak

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İrlanda dans ve müziğini 22 yıldır sahneleyen Celtic Legends, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, 23 Temmuz'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatseverleri İrlanda'ya doğru yolculuğa çıkarmayı hedefleyen gösterinin müzik direktörlüğünü Sean McCarthy üstlenirken, koreografisini ise Jacintha Sharpe hazırladı.

Topluluk, İrlanda'nın Connemara bölgesinde 2002'de gösterilerine başladı, İrlanda'nın geleneksel müzik ve dans kültürünü canlı enstrümanlar ve koreografiler eşliğinde 3 milyonun üzerinde izleyiciyle buluşturdu.

"Riverdance" ve "Lord of the Dance" gibi dünya çapındaki projelerde yer alan dansçıların da dahil olduğu Celtic Legends, seyircisini de gösterinin bir parçası haline getiriyor.