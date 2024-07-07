Cem Adrian Van'da sevenleriyle buluştu

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Şarkıcı Cem Adrian, Van'da verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Adrian, eserlerini seslendirdi.

Vatandaşların şarkılara eşlik ettiği konser sırasında bir kişinin attığı pet şişe, Adrian'ın yüzüne isabet etti.

Ara vermeden konserine devam eden sanatçı, bir süre sonra elindeki gülü pet şişenin geldiği tarafa atarak, "Bu çiçeği, şişeyi atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu." dedi.

Konserin ardından Vanlılar sosyal medya hesaplarından pet şişe atılmasına tepki göstererek, sanatçıya destek verdi.

"Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez"

Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiyim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez. Ki ben dikeni de severim gülden ötürü. Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.