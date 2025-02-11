Cem Aydın'dan gençlik çağrısı

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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin olarak, "Gençliğin gücü, bu adaletsiz düzenden büyüktür. Hangi görüşü savunursa savunsun, fikri hür vicdanı hür tüm gençleri, bu istibdat düzenine karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, X hesabı üzerinden hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile düzenlenen iddianemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İddianemeyi basından öğrendiğini belirten Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiğini 'basından' öğrendim. Bizler, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yerdeyiz. Gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunanlara karşı, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak dışında bir yolumuz yoktur.

Gençliğin gücü, bu adaletsiz düzenden büyüktür. Hangi görüşü savunursa savunsun, fikri hür vicdanı hür tüm gençleri, bu istibdat düzenine karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum. Gençliğin bileği çeliktendir, bükülmeyecek. Erken seçim, gençlerle gelecek."