Cem Aydın Gençlik Kolları Başkanlığına Seçildi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayımızda Gençlik Kolları Genel Başkanlığımıza seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Görev süresini tamamlayan ancak partimize hizmetleri devam edecek olan önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve yönetimine teşekkür ediyorum."