Cem Köksal Beraat Etti - Son Dakika
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Cem Köksal Beraat Etti

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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, inanç özgürlüğünü engelleme iddiasıyla beraat etti.

09.05.2025 17:00
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Zorlu Holding üst yönetiminde yaşanan "Ramazan tebriği" mailleşmesinin ardından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" iddiasıyla dava açılan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal beraat etti.

Geçtiğimiz Ramazan ayı başlangıcında Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. Güler'in e-postasına Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal yanıt verdi, yanıtta "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu ifadelerin bütün çalışanlara gitmesi ve sosyal medyaya yansıması üzerine hedef olan Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı. Yurt dışına çıkş yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Köksal hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Ergün bey ile 2002 yılından itibaren tanışıyoruz, bir sorunumuz yok"

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köksal, suçlamayı reddetti. Köksal, "Ben 28 yıldır Zorlu bünyesinde çalışmaktayım. Çeşitli birimlerinde görev aldım. Ergun (Güler), kurum içinde yakın bir arkadaşımdır. Bir gun bir akşam üzeri aile icersinde otururken bir mail geldi. Bu mailin bizim Kurumsal içerikte olmadığını gördüm. Şahsi olarak Ergün'ü bizim Kurumsala uymadığı yönünde uyarmak istedim. Yanlışlıkla kendisine değil tüm şirket çalışanlarına gittiğini fark ettim. Hemen müdahale etmeye çalıştım. Kurum içi iletişim sorunudur. Ergun bey ile 2002 yılından itibaren tanışıyoruz. Kendisi önceden bana direk bağlı olarak çalışan biriydi. Sonra aynı konumda olduk. Kendisiyle asla bir sorunumuz yok. Bana 'üstadım' der zaten. Bizim kendisiyle alt üst durumumuz yoktur. Konu kurum içi bir anlaşmazlıktan  kaynaklı. Bu nedenle asla üzerime atılı suçlardan bir kastım olmadığını belirtmek isterim."

İlk duruşmada beraat

Ergün Güler de "Soruşturma aşamasında beyanımı aynen tekrar ederim. 25 yıldır beraber çalışıyoruz. Abi kardeş iliskimiz vardı. 25 yıldır Cem bey, ne bana ne de başkasının inancına karşı bir suç istelemiştir. Şikayetçi değilim." dedi. Mahkeme, kısa bir aranın ardından Cem köksal'ın beraatını kararlaştırdı. Köksal, mahkeme çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Köksal Beraat Etti - Son Dakika

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