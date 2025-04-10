Polis haftası kutlamalarında Serebral palsi hastası Cem Özen'in mutluluğu duygulandırdı

Polis aracına bindirilip konvoya dahil edilen 23 yaşındaki gencin mutluluğu gözlerinden okundu

BURDUR - Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen araç konvoyuna Serebral palsi hastası 23 yaşındaki Cem Özen'in katılımı damga vurdu. Polis aracına bindirilerek konvoya dahil edilen Cem'in sevinci duygu dolu anlar yaşattı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törene emniyet şube müdürleri, birim amirleri, emniyet mensupları ve kurum müdürleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın milletine olan hizmet aşkına dikkat çekerek, "Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletimize büyük bir sadakatle hizmet eden teşkilatımızın 180. yılını Burdurlu hemşehrilerimizle birlikte kutlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Program kapsamında emniyet müdürlüğü tarafından açılan tanıtım stantları ziyaretçilerin ilgisini çekerken, törenin ardından düzenlenen araç konvoyu etkinliğe renk kattı.

Konvoyun en anlamlı anı ise 23 yaşındaki serebral palsi hastası Cem Özen'in katılımı oldu. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen emniyet aracına polisler eşliğinde bindirilen Cem, siren sesleri eşliğinde şehir turuna çıktı. Mutluluğu gözlerinden okunan genç, polislerin yanında olmaktan büyük sevinç duydu. Cem'in yüzündeki tebessüm törene katılan herkese duygusal anlar yaşattı.

Atatürk Caddesi'nden başlayan konvoy, şehir turu yapıldıktan sonra Burdur İl Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.