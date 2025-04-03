Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında: TİP'den Açıklama - Son Dakika
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Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında: TİP'den Açıklama

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Cem Yiğit Üzümoğlu ve diğer gözaltındakilerin serbest bırakılacağını açıkladı.

03.04.2025 19:52
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLUN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Boykot çağrısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve diğer kişilerle ilgili işlemler devam ederken, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde ANKA'ya bir açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Aldığımız haber, adli kontrolle, yani yurtdışı çıkış yasağıyla ve imza serbistisiyle serbest kalacakları yönünde. Adliyenin önünde arkadaşlarımızı teslim almak için bekliyoruz" dedi.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, boykot çağrısı soruşturması kapsamında ifade işlemlerinin devam ettiği İstanbul Adliyesi önünde ANKA'ya yaptığı açıklamada, "11 kişi, apır sapır sebeplerle evlerinden toplanarak gözaltına alındı. Bu sabah 11'de ailelerine ve avukatlarına gelin Vatan'da işleri bitti, savcılıkta işlemleri yapılacak dendi. Şu an saat 17.30, daha yeni savcılığa sevk haberlerini alabilmiş durumdayız. Artık, adli kontrole sevinir bir noktadayız. Çünkü, o aldığımız haber, adli kontrolle, yani yurtdışı çıkış yasağıyla ve imza serbistisiyle serbest kalacakları yönünde. Adliyenin önünde arkadaşlarımızı teslim almak için bekliyoruz." dedi. kadıkil şunları söyledi:

"Bizi korkutmaya çalışıyorlar"

"Ama şunu söylemek mecburiyetindeyim bu dosyalarla ilgili, yukarıda hemen hemen bütün ailelerle görüştük ve bütün dosyalara baktık. Dün gece yarısı operasyonuyla, evinden suçlu gibi alınan bu insanların suçu ne? Bir tanesi, boykot çağrısı yapan bir tiviti alıntılayıp, bir gülücük koymak suretiyle paylaşmış. Bir diğeri, bir boykot çağrısını RT yapmış. Bizim yoldaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısı yapmak ve 'Sanatçı susmaz' demek suçundan dün geceden beri resmen bir eziyet altında. Bugün sabahtan beri bu insanlar burada, aşağıdaki nezarette tutulmuş durumdalar. Saatlerce hakim önüne çıkmadılar, çünkü çıkamazlar, çünkü dosyalarında hiçbir şey yok. Ne yapmaya çalıştıklarını da aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ülkenin anayasasını yok etmelerinin, bizim seçme seçilme hakkımızı elimizden almalarının başka hiçbir yolu yok. Biz çoğunluğuz, onlar bir azınlık hükümeti olarak şu anda bir darbe yapmaya çalışıyorlar. Bu darbeye karşı, gerek boykot, gerek eylem çağrısı şeklinde tepki gösteren yurttaşların arasından seçerek insanları cezalandırmak ve bu şekilde de bütün kamuoyunu korkutmak derdindeler. Biz de bir kere daha gururla ve onurla söylüyoruz ki, ne içerideki arkadaşlarımızı korkutabildiniz, ne buradaki insanları korkutabildiniz, ne bundan sonra büyük bir adanmışlıkla bu boykota devam edecek ve bu ülkenin anayasasını, hukukunu yeniden tahsis edecek yurttaşları bir şekilde korkutabileceksiniz."

Erkan Baş'tan destek paylaşımı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da adliyeye desteğe giden oyuncuların fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğraftaki pek çok sanatçı dostumuzu kişisel olarak tanımıyorum ama bu dayanışmanın hepimize büyük moral verdiğini düşünüyorum. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar, iyi ki varsın Oyuncular Sendikası." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında: TİP'den Açıklama - Son Dakika

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