Cemil Koç’a cinayet suçlaması - Son Dakika
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Cemil Koç’a cinayet suçlaması

17.07.2025 19:01
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Cemil Koç hakkında, iki cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

İSTANBUL Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yol kenarında valizde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) 2 yıl önce 8'inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede Cemil Koç'un (38) tartışma sırasında Ovezova'yı 8'inci kattan iterek ölümüne neden olduğu, bu nedenle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak öldürmek', suçundan kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Cemil Koç'un Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TIRNAKLARINDA CEMİL KOÇ'UN DNASI BULUNDU

Şüpheli Cemil Koç iddianamedeki ifadesinde, olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini, aşağı inerek kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ejegul Ovezova ve şüpheli Cemil Koç'tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Koç'un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi. İddianamede, evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç'un 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cemil Koç’a cinayet suçlaması - Son Dakika

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