Cemil Tugay, 151 üyeli Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında konuştu

(GAZİANTEP) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Gaziantep'te düzenlenen 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel yönetimlerin çevre ve iklim kriziyle mücadeledeki rolüne değindi. Birliğin 151 belediyenin üyeliğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tugay, "Hepimiz sizlerin daha iyi çalışmalar yapması için yanınızdayız. Her türlü konuda sizin için koşturmaya hazırız" dedi.

Gaziantep'te yapılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı'nın üçüncü gün oturumları atık yönetimi konulu tema konuşmasıyla başladı. Toplantıya Birlik Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, birlik üyesi belediye başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Tema konuşmasını yapan İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi araştırmacısı, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, atık yönetiminin sürdürülebilir kentler için önemine dikkat çekerek belediyelerin bu konuda önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

TUGAY: SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ, ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tema konuşmasının ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söz aldı. Birliğin 20 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 151 belediyenin üye olduğunu belirten Tugay, "Dünyada takdir gören bir iş yapıyor Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. Bu dönemde arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza ciddi bir hareketlilik kazandırdık. İki ya da en geç üç ayda bir tematik toplantılar düzenliyor, çok sayıda yeni yayın hazırlıyoruz" dedi.

"DAHA FAZLA BİLİNÇLENME SAĞLADIĞIMIZA İNANIYORUM"

Belediye hizmetlerinin niteliğini artırarak kentlerin sağlığını korumanın ve geliştirmenin önemine değinen Başkan Cemil Tugay, iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Sahada farklı koşullar ve zorluklarla karşılaştıklarını belirten Tugay, "Sağlıklı Kentler Birliği olarak göreve başladığımız günden bu yana farkındalık yaratma ve belediyelerin çalışmalarına destek olma konusunda pek çok adım attık. Daha fazla bilinçlenme sağladığımıza inanıyorum" dedi. Belediyelerin yurt dışından sağlanabilecek hibeler konusunda desteklendiğini de belirten Tugay, belediye başkanlarına programları takip etmeleri çağrısında bulunarak önümüzdeki dönemde daha fazla hibe alınabileceğini ifade etti.

"MERKEZİ HÜKÜMETİN YOĞUN ÇABALARI VAR"

İklim krizi, çevre sağlığı ve kentlerin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda dünyada olumlu bir tablo olmadığını belirten Başkan Cemil Tugay, bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31'de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak yer alacaklarını söyledi. Merkezi hükümetin daha sağlıklı bir toplum ve daha iyi bir çevre için yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Başkan Tugay, yerel yönetimlerin de sürece etkin biçimde katılması gerektiğini vurguladı. Tugay, atık yönetimi, su ve toprak sağlığı ile enerji verimliliği gibi konularda başarıya ulaşmanın, toplumun bilinçlendirilmesine ve vatandaşların doğru uygulamalara katılımının sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

BAŞKAN TUGAY'DAN ÇEVRE SORUNLARIYLA MÜCADELEDE ORTAK SORUMLULUK VURGUSU

Başkan Cemil Tugay, atık yönetimi ve çevre sorunlarıyla mücadelede vatandaşların ve kamu kurumlarının ortak sorumluluk taşıdığını vurguladı. Sorunların çözümünde sorumluluğun yalnızca vatandaşlara, belediyelere veya merkezi yönetime yüklenmemesi gerektiğini belirten Tugay, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin tesisler kurmak, etkinlikler düzenlemek ve finansman sorunlarına çözüm üretmek gibi çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmasının da büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Tugay, "Sağlıklı Kentler Birliği bünyesinde yerel COP toplantıları, Gençlik COP'u ve kadınlara yönelik COP toplantıları düzenlendi. Gençlik meclisleri oluşturuldu ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çabaların başarıya ulaşması için toplumun karar alma ve uygulama süreçlerine aktif biçimde katılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SİZİN İÇİN KOŞTURMAYA HAZIRIZ"

Üye belediye sayısının bir sonraki genel kurulda önemli ölçüde artacağını belirten Başkan Cemil Tugay, "Bizler önümüze dümdüz bakarak çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı Kentler Birliği'nin önemli bir misyonu var. Hepimiz sizlerin daha iyi çalışmalar yapması için yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Her konuda sizin için koşturmaya hazırız. Yeter ki taleplerinizi bize iletin" dedi.