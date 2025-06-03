Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı - Son Dakika
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Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

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Cemil Tugay\'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
03.06.2025 13:43  Güncelleme: 14:02
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Cemil Tugay\'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la grevdeki 23 bin işçi arasındaki gerilim 'bordro savaşıyla' tırmandı. Son olarak Tugay, sendikanın paylaştığı belgedeki kesintilerin nedenine dikkat çekerek "Gerçekten yeter artık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev 6'ncı gününde sürüyor.

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Grevde nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesinde çöpler birikti.

İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

CEMİL TUGAY İLE İŞÇİLER ARASINDA BORDRO TARTIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası yöneticilerinin bir bordro paylaşarak belediye çalışanlarının düşük maaş aldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Tugay paylaşımında, "DİSK Genel-İş Sendikası'nın yöneticileri dün bir bordro paylaştılar ve çalışanlarımızın düşük ücret aldığına dair kanıt olarak bu bordroyu sundular. Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum. Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum, bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler" dedi.

"20 GÜN ÇALIŞMIŞ VE ÜCRET DÜŞMÜŞ"

Tugay, paylaşımının devamında, "Bu çalışanımız; normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve buradan ücret düşmüş. Ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 buradan gitmiş. Avans kullanmış ve buradan 16,947 lira kesilmiş. Erzak yardımı kesintisi olmuş, buradan da 2 bin 947 TL 42 kuruş kesinti yapılmış. Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün. Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; yeter artık. Gerçekten yeter" ifadelerine yer verdi.

Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Omer Kendi:
    doldurursaniz demlileri belediyeye olacagi bu , kimse aglamasin 35 27 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baskan boyun egme tum izmirliler gibi bizde seninleyiz. universite ogrencilerinin issiz oldugu bir toplumda bu sekilde bazılarının dolduruslarına gelipte cıgırtkanlık yapanlar ya kabul edecek yada defolup gidecek. yedigi ekmege ictigi suya kimse ihanet etmesin. emekli annneleri babaları sefaletten kırılıyor bunlar sımarıklık derdinde. 42 10 Yanıtla
  • İbrahim Özer:
    memur maaşının ortalama 50 bin TL olduğu bir ülkede 59 bit TL ücreti beğenmeyen bir işçiyi kovun gitsin. askeri ücret 22 bin tl bunlara teklif edilen ücret 59 bin TL utanın utanın bu belediye başkanının yerinde Olsam hepsini kovarım. 41 8 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    herşey çok güzel oldu haaaaa özgür den haber varmı genel baskaninizda 4 6 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Başkan Gözlerinin yaşına bakma HEPSİNI KOV. 4 0 Yanıtla
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