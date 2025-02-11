Cemil Tugay'dan DİSK'e Dayanışma Çağrısı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisini ziyaret eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikaların başkanları ve üyeleriyle buluştu. Başkan Tugay, "Zaman zaman zorluklar yaşıyoruz, yaşayacağız. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Son iki ayda çok ağır darbeler aldık. Önümüzdeki aylarda da ne olacağını bilmiyoruz. Bu dönemde sizlerden dayanışma talep ediyorum, anlayışınızı rica ediyorum" dedi.

DİSK'e bağlı sendikaların başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, Kültürpark'taki İzmir Sanat Başkanlık Ofisi'ne yürüyerek Başkan Tugay'ı ziyaret etti. Sorunların diyalog içinde sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştırılması ve huzurlu iş ortamının sağlanıyor olmasından dolayı Başkan Tugay'a çiçeklerle teşekkürlerini sunan sendika temsilcileri birliktelik mesajı verdi.

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Tugay da şunları söyledi:

"Benim patron olmadığımı lütfen kimse unutmasın"

"Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz kendi adımıza bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Belediye bir şirket değil. Belediye bir özerk kurum değil. Belediye devletin bir kurumu. Hepimiz bir hizmeti, görevi yerine getirmek için buradayız. 5 yıllığına sizler de dahil vatandaşlarımızın oylarıyla onları temsilen burayı yönetmek üzere geldim. Burada ben patron değilim. Benim patron olmadığımı lütfen kimse unutmasın. Ama bu belediyeyi işler ve hizmet verir halde tutmakla yükümlüyüm. Çünkü bunun sözünü İzmirlilere verdik. Üzerimizde hepinizin de malumu olan ağır baskılar olan dönemde çalışma arkadaşlarımdan, emekçi, kardeşlerimden rica ediyorum, yanımızda durun. Buna ülkemizin, şehrimizin, belediyemizin ihtiyacı var.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını yapıyoruz"

Zaman zaman zorluklar yaşıyoruz, yaşayacağız. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Son iki ayda çok ağır darbeler aldık. Önümüzdeki aylarda da ne olacağını bilmiyoruz. Bu dönemde sizlerden dayanışma talep ediyorum, anlayışınızı rica ediyorum, hepimizin iyiliği için. Bugün gösterdiğiniz nezaket benim için çok kıymetli. Önümüze bakalım. Önümüzdeki günlerde inşallah sizlerin mutlu olacağı, İzmir'in gurur duyacağı belediyeyi hep beraber yaşatalım."

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise şöyle konuştu:

"Cemil Tugay ile aynı yolu yürüyoruz"

"Biz aslında bir yolun aynı yolcusuyuz. Bu kenti hep birlikte büyütmek bu kentin insanlarına hep birlikte hizmet etmek için çalışıyoruz. Dönem dönem ufak tefek sorunlar yaşayabiliriz ama tüm ülke ve İzmir bilsin ki biz İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aynı yolu yürüyoruz. Bu yanlış anlaşılmayı ortadan gidermek adına bugün arkadaşlarımızla Başkan'ımıza çiçek vermek ve ona teşekkür etmek için buradayız. Bilsinler ki bundan sonra da aynı yolda bu kente hizmet etmek için yan yana yürüyeceğiz. Sağda solda parçalanmış görüntü vermek isteyenlere hep birlikte 'kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz."