Cenevre'de Ukrayna-Rusya Görüşmeleri Devam Ediyor

17.02.2026 21:00
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin üçüncü turu Cenevre'de yarın devam edecek.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsü yarın devam edecek.

Cenevre'de bir otelde yerel saatle 14.00 civarında başlayan görüşmeler, 4 saatten uzun sürdü.

Basına kapalı olan görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

Görüşmeler yarın devam edecek.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

