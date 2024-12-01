Cenin'de Hava Saldırısı: 4 Ölü Hedef Alındı

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kentinde "silahlı unsurların" hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını belirtildi.

Açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Sayr beldesine düzenlenen hava saldırısında silahlı 4 kişinin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından takip edildiği, hedef alınan kişilerin ölüp ölmediğine dair bilgi elde etmeye çalışıldığı aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, Sayr köyünde bir hava saldırısının olduğuna işaret eden bir patlama duyduklarını ve ardından sesin geldiği yerden dumanların yükseldiğini söyledi. Tanıklar, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.