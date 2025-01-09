Cenin'de Operasyon: 247 Gözaltı

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Filistin güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü "operasyonda" 247 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda, geçen ayın ortalarında başlatılan, "kanun dışı kişilere karşı operasyonun" sürdüğünü ifade etti.

Cenin'deki "operasyon" kapsamında 247 kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Recep, "bomba yüklü 17 araç ele geçirdikleri ve 245 bomba düzeneğini imha ettiklerini" öne sürdü.

Filistin güvenlik güçleri, 14 Aralık'tan itibaren "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları kişileri yakalamak gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlar başlatmıştı.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulundu ve gerilimin azaltılmasına engel olan sorunların çözülmesinde rol almaya hazır olduklarını açıklamıştı.