Ceren Necipoğlu Arp Festivali Sona Erdi

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Ceren Necipoğlu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali", ödül töreninin ardından sona erdi.

Konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp ve oda müziği yarışması, ustalık sınıfı, çalıştay ve söyleşilerin de yer aldığı festivalin ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Ceren Necipoğlu'nun ablası ve festivalin düzenleme komitesi başkanı Ayşe İmre Tüylü, tören öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivalin çok güzel geçtiğini söyleyerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Festivalde 5 gün boyunca 30 ülkeden 75 sanatçı ve genç müzisyeni İstanbul'da ağırladıklarını dile getiren Tüylü, "Bu müzisyenler aileleriyle geldi yani 300'ün üstünde insanı, biz güzel İstanbul'umuzda ağırladık, misafir ettik. Çok yoğun geçti. Konserlerimiz doldu taştı. Yarışmalara muazzam bir talep vardı." dedi.

Tüylü, gençlerin bir araya gelmesi, hem birbirlerinden hem de çok kıymetli öğretmenlerden bir şeyler öğrenmesi ve müzikal gelişimleri açısından festivalin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kardeşi Ceren Necipoğlu'nun gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Tüylü, "Kendisini geliştirmek için de sürekli bir yarışmadan, bir konserden diğerine giderdi. Birlikte bir şeyler öğrenmek, öğrendiğini paylaşmak, aktarmak, bunları çok kıymetli bulurdu. Öğrencilerini yetiştirirken festivallere yarışmalara onları da götürürdü. Ceren'in ömrü vefa etmedi. Çok talihsiz bir şekilde, en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Biz de onun yapamadıklarını yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Solo Arp yarışmasında 12-17 yaş "Young Hope" kategorisinde Zarina Zaradna birincilik ödülünü aldı. Paula Wettengel ve Zeynep Duru Güleç ikincilik ödülünü paylaştı. Ela Talay "Salvi & Myna Music Özel Ödülü"nü, Zarina Zaradna da "Borusan Art House Özel Ödülü"nü kazandı.

Solo Arp yarışması 18-24 yaş "Young Artist" kategorisinde Teodora Cotuna Rizea birinci, Petra Barisic ikinci, Sofia Moskaleva üçüncü oldu. Rizea "Borusan Art House Özel Ödülü"ne de değer görülürken, Gloria Vlasova ise "Salvi & Myna Music Özel Ödülü"nü aldı.

Oda Müziği yarışmasında ise Dudziak & Wojcik Duo birinci, Mendelssohn Trio ikincilik ödülünü aldı. Raven Duo, Interna Trio ve Hava Piano Duo da mansiyon ödülüne değer görüldü.

Törenin ardından "Arpanatolia" konser verdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Sanat Dalı Başkanı, arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrindeki konserden dönerken, 1 Haziran 2009'da bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.