Çerkeş'te Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar temizleme çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İl Özel İdaresi Çerkeş Bakımevi Şefi Ercan Akyüz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Bulgurlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerin sahada bulunduğunu, kapanan köy yollarının açıldığını, trafik güvenliği ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Bulgurlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya da eşlik etti.