Çerkezköy\'de dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 1 araçta yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye de toplam 54 bin 330 lira ceza uygulandı.