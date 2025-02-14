Çernobil'de Patlama, Radyasyon Normal - Son Dakika
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Çernobil'de Patlama, Radyasyon Normal

IAEA, Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama yaşandığını, can kaybı olmadığını duyurdu.

14.02.2025 11:53
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) artık faaliyette olmayan Çernobil Nükleer Santrali'nde bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, patlamanın ardından herhangi bir can kaybı olmadığını ve bölgedeki radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Ukrayna'nun kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'de gece meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu duyurdu. Ajans, patlamanın, reaktör 4'ün kalıntılarını koruyan kubbe çevresinde meydana geldiğini belirtti.

BM'ye bağlı ajans, faaliyet halinde olamayan eski santroldeki patlamanın ardından herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Ajans ayrıca "İçeride ve dışarıda radyasyon seviyeleri normal ve stabil kalmaktadır. IAEA durumu izlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, gece meydana gelen patlamanın ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerin artışının, nükleer güvenlik risklerinin ciddiyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

IAEA Çernobil'deki patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermezken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, patlamanın bir Rus drone saldırısı sonucu meydana geldiğini ileir sürdü. Zelenski, yangının söndürüldüğünü ancak bölgenin koruyucu kubbesine ağır hasar meydana geldiğini söyledi.

Çernobil Nükleer Santrali'nin faaliyetleri, 1986 yılında reaktör 4'ün patlamasıyla başlayan nükleer felaketin ardından durdurulmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çernobil'de Patlama, Radyasyon Normal - Son Dakika

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