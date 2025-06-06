Çeşme Belediyesi Bayrama Hazırlıklarını Tamamladı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçeyi bayrama hazırladı. Başkan Lal Denizli, temizlikten sosyal hizmetlere kadar yürütülen çalışmalarla Çeşme'de bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Denizli, "Ev temizliğinden kişisel bakım hizmetimize, bayram kolilerinden cami temizliklerine kadar her alanda Çeşme'yi bayrama hazırladık" diyerek herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diledi.

Çeşme Belediyesi, ilçede vatandaşların bayramı daha sağlıklı, huzurlu, mutlu geçirmesi için Temizlik İşleri'nden Park ve Bahçeler'e, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kadar pek çok alanda çalışmalarını tamamladı.

"Her alanda Çeşme'yi bayrama hazırladık"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları söyledi:

"Çeşme'de bayramı önce temiz sokaklarla, mis kokulu parklarla pırıl pırıl karşılamak için çalışmalarımızı tamamladık. Yaş almış büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi komşularımızı da unutmadık. Ev temizliğinden kişisel bakım hizmetimize, bayram kolilerinden cami temizliklerine kadar her alanda Çeşme'yi bayrama hazırladık. Çeşme'mizde bayram havası dolu dolu yaşansın diye gece gündüz çalışan tüm emekçi arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Bu bayramda da birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Sevgiyle, sağlıkla, hep birlikte nice bayramlara."