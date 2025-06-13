Çeşme'de Adli Tıp Şube Müdürlüğü Kuruldu

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Çeşme Adli Tıp Şube Müdürlüğü, adli tıp uzmanı Dr. Bahar Sincar'ın görevlendirilmesiyle hizmet vermeye başladı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, yaptığı açıklamada ilçe adliyesinin "ağır ceza merkezi" olması dolayısıyla Adalet Bakanlığı tarafından adli tıp şube müdürlüğünün kurulduğunu belirtti.

Şen, şubenin faaliyete geçmesiyle birlikte soruşturma ve yargılama süreçlerinde ihtiyaç duyulan adli raporların daha hızlı ve etkin şekilde temin edilebileceğini ifade etti.

Bahar Sincar ise Çeşme'de göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.