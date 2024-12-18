Çeşme'de Atık Su Sorununa Köklü Çözüm

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(İZMİR)- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve Çeşme Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile yürütülen Reisdere- Ilıca Atık Su İletim Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Lal Denizli, "Reisdere TOKİ bölgesinin atıksuları, Reisdere TOKİ Arıtma Tesisi'nden Reisdere (Durmuş) Deresi'ne olan deşarj noktası, önce Ilıca sonra Alaçatı'daki terfi merkezine aktarılacak ve Alaçatı Arıtma Tesisi'nde biyolojik arıtma ile arıtıldıktan sonra deniz deşarjı ile sağlanacak" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile hızlı yapılaşmanın mevcut olduğu Reisdere'de daha temiz ve kaliteli bir çevre için sürdürülen altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Reisdere Mahallesi'ndeki Reisdere TOKİ Atıksu Artıma Tesisi'nden Reisdere (Durmuş) Deresi'ne deşarj olan atık suyun çevresel etkilerini ortadan kaldırmak için Alaçatı'da bulunan Alaçatı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmesi amacıyla İZSU ve Çeşme Belediyesi koordinasyonu ile yürütülen ve Şifne'de devam eden Reisdere-Ilıca Atık Su İletim Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Denizli'ye, İZSU Çeşme Şube Teknik Müdürü Varol Yeşilaras, Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit ve Şifne Mahalle Muhtarı Hasan Ovalı da eşlik etti.

İZSU ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile yürütülen çalışmalarda toplam 2 bin 796 metre uzunluğundaki iletim hattı sayesinde Reisdere Mahallesi'ndeki şikayetlere konu problemi çözüme kavuşacak, Reisdere-Ilıca Atık Su İletim Hattı'ndan iletilen atıksular, Alaçatı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak temiz bir şekilde deşarjı sağlanacak.

"Çeşme'mizi daha sağlıklı yarınlara taşımak için durmadan çalışıyoruz"

Reisdere TOKİ bölgesinde oluşan atıksuların Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İZSU ve Çeşme Belediyesi ortak olarak Çeşme'de uzun yıllardır devam eden bir sorunun daha köklü çözümünü gerçekleştiriyorlar. Reisdere TOKİ bölgesindeki Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurulacak ilave Terfi Merkezi ile deşarj noktası, önce Ilıca Terfi sonra Alaçatı'daki terfi merkezine aktarılacak ve Alaçatı Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra deniz deşarjı sonlanacak. Çok uzun yıllardır Çeşme'mizin şikayetlere konu olmuş sorunuydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'ya verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz. Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz ile hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Çeşme'mizi daha sağlıklı yarınlara taşımak için durmadan çalışıyoruz."

İlçede bulunan diğer dereler de İZSU ve Çeşme Belediyesi tarafından programlanıp, ıslah ve temizlik çalışmalarına etap etap devam edilecek.