Çeşme'de Ildırı Mübadil Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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Çeşme'de Ildırı Mübadil Buluşması Yapıldı

27.05.2025 12:14
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Çeşme'de gerçekleştirilen Ildırı Mübadil Buluşması, tarihi panellerden atölyelere ve konserlere kadar birçok etkinlik ile katılımcılara kültürel bir deneyim sundu. İki gün süren programda yerel zenginlikler ve mübadil geçmişi ön plana çıktı.

(İZMİR)- Çeşme'de düzenlenen Ildırı Mübadil Buluşması ile vatandaşlar, tarihi panellerden mutfak atölyelerine, sergilere kadar pek çok etkinlikle bir araya geldi. İki gün süren program hem Çeşmelilere hem de bölgeyi ziyaret eden misafirlere, Ildırı'da eşsiz bir deneyim yaşattı.

Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği iş birliği ile ilçenin kültürel zenginliklerini, mutfak mirasını ve mübadil geçmişini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ildırı Mübadil Buluşması, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ildırı Köyü'nde gerçekleştirildi. Programda, tarihi panellerden mutfak atölyelerine, sergilere kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Söyleşiler, atölyeler, sergiler

Etkinliğin ilk günü 24 Mayıs'ta Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin "Sulu Boya Resim Sergisi", çalkalama yapımı, horoz tepsi yapımı, enginarlı pilav yapımı atölyeleri büyük ilgi görürken; Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı ve Tarih Uzmanı Alis Altan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Mübadele, Yolculuk, Yoksulluk ve Ölüm" ile Arkeolog Dr. İbrahim Önol'un konuşmacı olarak yer aldığı "Erythrai: Çeşme'nin Kültür Mirası: Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Bir Antik Kentin Hikayesi" panellerine katılım yoğundu. Akşam saatlerinde ise Kolektif İstanbul konseri ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, Arkeolog Dr. İbrahim Önol eşliğinde "Erythrai Antik Kenti Gezisi" düzenlendi. Sütlü börek yapımı, Kalburabastı yapımı, Ekşi Maya ve Nohut Ekmeği yapımı, Mübadil Baklavası yapımı atölyeleri büyük ilgi gördü. Sosyolog Dr. Engin Önen'in konuşmacı olarak yer aldığı "Ildırı Mübadele Macerası" ve Tarihçi Dr. Ayşin Şişman'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Göç ve Kadın: Dünden Bugüne Anıların İzinde Mübadele" panelleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Camii önünden konser alanına yürüyüş eşliğinde "Temsili Mübadil Kına Gecesi" ile etkinlik son buldu.

Kaynak: ANKA

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