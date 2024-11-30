Çeşme\'de Kız Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasındaki 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çeşme ilçesinde 28 Kasım'da meydana gelen olayla ilgili yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.B (21), çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı. O. A. (20) ve Ö.Ö. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tarafların kız meselesi nedeniyle tartıştıkları, daha sonra ormanlık alanda tekrar buluştukları ve aralarında çıkan tartışmanın sonrası olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

Olay

Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede buluşan iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Çakabey mevkisindeki ormanlık alanda bir araya gelen taraflardan B.B. (21) karşı gruba ateş ederek motorla kaçmıştı.

Olayda 3 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Polis, B.B, ve yanında olan 2 arkadaşını gözaltına almıştı.