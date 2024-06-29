Çeşme\'de Makilikte Yangın Çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme ilçesi kırsal Germiyan Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 1 helikopterle havadan, 7 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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