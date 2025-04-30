Çeşme'de Orman Yangını Davası Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl ormanlık ve makilik alanda çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki avukatı Hüseyin Yıldırım bilirkişi raporunda, yangının ilk başladığı yerde bulunan ağaçların gölgesinde inşaat işçilerin dinlendikleri ve sigara içtikleri yönünde tespit bulunduğunu ifade etti.

Alandaki sigara izmaritlerinin 8-9 metre uzaklıktaki yoldan fırlatıldığı yönündeki iddianın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunan Yıldırım, "Yangının, insan eliyle çıktığı dosyaya yansımıştır." dedi.

Sanık Ö.G'nin avukatı da alanda bulunan sigara izmaritlerinin çok sayıda olduğuna dikkati çekerek, sadece işçilere ait olamayacağını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaa için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde 15 Temmuz 2024'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülmüştü.

Ekiplerin bölgede yaptığı kontrollerde Mesut Coşkunöz (68), oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve Mesut Coşkunöz'ün yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmış, olayla ilgili 4'ü alandaki inşaatta çalışan işçi ile arazi sahibi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı "orman yangınına neden olma" ile "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan A.E. ile Ö.G, 18 Ekim 2024'te ara kararla serbest bırakılmıştı.