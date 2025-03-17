Çeşme'de Türk-Yunan Dostluk Maçı Yapıldı - Son Dakika
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Çeşme'de Türk-Yunan Dostluk Maçı Yapıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'de düzenlenen Türk-Yunan Dostluk Maçı'na katıldı. Maç, üç Çeşme kulübü ile Sakız Adası'ndan gelen takım arasındaki dostluk ve kardeşliği vurguladı. Başkan Denizli, organizasyonu tarihi bir gün olarak nitelendirerek, dostluğun önemine dikkat çekti.

17.03.2025 17:15  Güncelleme: 18:37
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'de oynanan Türk-Yunan Dostluk Maçı'na katıldı. Denizli, Çeşme kulüpleri için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Sonsuza dek sürecek dostluğumuz için maçı asla bitirmiyoruz" dedi.

Çeşme Belediye spor, Ilıcaspor ve Alaçatıspor'dan oluşan U16 karma takımı, Sakız Adası'ndan gelen U16 karma takımıyla Çeşme'de dostluk maçı yaptı. Maç sırasında sahada rekabet, tribünlerde dostluk ve kardeşlik hakim oldu.

Karşılaşmayı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Çeşme Belediyespor Kulüp Yöneticisi Mehmet Bahcevan, Alaçatıspor Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, Ilıcaspor Kulüp Başkanı Rasim Keleş ve kulüplerin yöneticileri ile birlikte Sakız Adası Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Panagiotis Tsikolis, Sakız Adası Futbol Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı Panagiotis Mandelas, Sakız Adası Hakemler Birliği Başkanı Pantelis Roulis, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve Homeros Oteller Birliği Başkanı Yorgos Mylinadis, antrenör Dimosthenis Kavouras ve çok sayıda sporcu ile sporsever izledi.

Denizli: "3 kulübümüz için tarihi bir gün"

Maçın devre arasında konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor ve Ilıcaspor kulüplerimiz bir arada burada dostluk maçının bir parçası oluyorlar. Üç takımımız için tarihi nitelikte bir gün. Üç spor kulübümüzün de el ele vererek ülkemizi temsil ettiği ve komşu adadan da misafirlerimizi ağırladığımız bir gün. O yüzden bu organizasyona destek veren herkese emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Mylinadis: "Sahalarda rekabet, kalplerde dostluk devam etsin"

Homeros Oteller Birliği Başkanı Yorgos Mylinadis ise yaptığı konuşmada, Çeşme'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Karşılıklı ziyaretler iki ülke için de büyük bir değer taşıyor. Bu maçlar insanları ve her iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor. Sakız Adası ile Karşıyaka ve Altay takımlarıyla da çok güzel maçlar yapmıştık. Bu dostluk maçlarının devam etmesini diliyoruz. Sahalarda rekabet, kalplerde dostluk devam etsin" dedi.

Dostça anlara sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında Lal Denizli, Yorgos Mylinadis ve kulüp yöneticileri sahaya inerek oyuncular ile hakemleri alkışladı. Hakemin son düdüğüyle birlikte centilmence tamamlanan maçın ardından, oyuncuları ve hakemi tebrik eden Başkan Denizli, "Bu bir gelenek. Sonsuza dek sürecek dostluğumuz için maçı asla bitirmiyoruz" diye konuştu.

Organizasyon, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Sakız Adası'nda oynanacak A takım düzeyindeki ikinci karşılaşmayla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Türk-Yunan Dostluk Maçı Yapıldı - Son Dakika

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