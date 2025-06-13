İzmir'in Çeşme ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Çeşme Kent Enstitüsü iş birliğiyle Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde açılan sergide kursiyerlerin resim, seramik, kağıt rölyef, dekoratif sepet örücülüğü ve biçki-dikiş gibi farklı alanlardan eserler yer aldı.
Açılışa Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan da katıldı.
Sergi, yarın sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?