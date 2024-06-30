Çeşme'deki Yangının İzmaritten Çıktığı Anlar Mobese Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Çeşme'deki Yangının İzmaritten Çıktığı Anlar Mobese Kamerasına Yansıdı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangının, atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı ve başlama anlarının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Yangın, hızla yayılarak 10 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü. 50 hektarlık alan zarar gördü ve yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

30.06.2024 16:05
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İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte, atılan sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangının başladığı o anların mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Çeşme ilçesi kırsal Germiyan Mahallesi yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 1 helikopterle havadan, 7 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 10 saatte söndürülürken, 50 hektar alan zarar gördü. Atılan izmaritten çıktığı belirlenen yangının başlama anının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMIŞ

Görüntülerde, bir kişinin izmariti otların bulunduğu alana atması ve alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması yer alıyor. İzmariti atan kişinin alevlere müdahalede bulunmasına rağmen yayılmasına engel olamadığı da görüntülerde yer alıyor. Öte yandan, yangına neden olan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çeşme\'deki Yangının İzmaritten Çıktığı Anlar Mobese Kamerasına Yansıdı
Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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