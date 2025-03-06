Çetin Emeç 35. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Çetin Emeç 35. Yılında Anıldı

TGC, Çetin Emeç'i anarak gazetecilere yönelik şiddete dikkat çekti. 67 gazeteci cinayeti yaşandı.

06.03.2025 15:52
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci-yazar Çetin Emeç'in öldürülüşünün 35'inci yılı nedeniyle, "Türkiye'de basını hedef alan şiddetin kurbanı oldu. Karanlık güçler tarafından hedef seçildi. Çetin Emeç yaşasaydı basınımıza kazandıracak daha pek çok bilgi ve deneyimi vardı" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci-yazar Çetin Emeç'i, ölümünün 35 yılında andı. TCG Yönetim Kurulu'nun anma mesajı şöyle:

"Türkiye'de tetiği çektirenlerin bulunamadığı 67 gazeteci cinayeti yaşandı. Demokrasiyi ve laikliği savunmaları nedeniyle gazetecilerin ve aydınların hedef alındığı 1990 yılının 7 Mart'ın da Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç evinin önünde şoförü Sinan Ercan ile birlikte öldürüldü. Mesleğe Son Posta gazetesinde başlayan Çetin Emeç daha sonra Hayat dergisi ile Milliyet ve Hürriyet'te görev yaptı. Hürriyet'teki Genel Yayın Yönetmenliği sırasında titiz çalışması ve çalışkanlığı ile gazeteciler için örnek bir isimdi. Türkiye'de basını hedef alan şiddetin kurbanı oldu. Karanlık güçler tarafından hedef seçildi. Çetin Emeç yaşasaydı basınımıza kazandıracak daha pek çok bilgi ve deneyimi vardı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Çetin Emeç'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gazetecilerin sürekli tehdit edilip hedef gösterildiği, saldırganların cezasızlıkla ödüllendirildiği bir ülkede, demokrasinin yeşeremeyeceğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Halkın haber alma hakkının en önemli kamu yararı olduğunu hatırlatarak bir kez daha tüm gazetecilerin can ve iş güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çetin Emeç 35. Yılında Anıldı - Son Dakika

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