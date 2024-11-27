Çetin Işıközlü Konseri İDOB'da

Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Türk çok sesli müziğinin önemli bestecilerinden Çetin Işıközlü'nün eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

"Ulusal Müziğimiz-Çetin Işıközlü" konseri, 3 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Piyanist Hande Dalkılıç, bestecinin "Ballade" ve "Yukarı Fırat Ezgileri" adlı solo piyano eserlerini yorumlayacak.

İDOB solistleri Ceren Aydın, Işık Belen, Zafer Erdaş, Alper Göçeri, Yoel Keşap, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Bülent Külekçi ve Erdem Sakarya da Fügen Yiğitgil'in piyanosu eşliğinde, bestecinin "Aşk ve Barış", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Dudaktan Kalbe", "Şu Çılgın Türkler" ve "Fatih" operalarındaki aryalarını seslendirecek.