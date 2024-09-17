Ceuta'da Düzensiz Göçmen Akını - Son Dakika
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Ceuta'da Düzensiz Göçmen Akını

Ceuta'da düzensiz göçmen akını gerilime neden oldu; güvenlik güçleri müdahale etti, yaralanmalar yaşandı.

17.09.2024 12:51
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Fas sınırındaki Ceuta kentinde son üç gecedir yaşanan düzensiz göçmen akını gerilime ve yaralanmalara neden oldu.

Ceuta sınırındaki Tarajal bölgesinde yaklaşık 100 kişilik gruplarla Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalışan, çocuk ve gençlerden oluşan düzensiz göçmenlere Fas ve İspanyol güvenlik güçleri müdahale etti.

Tepelik bir alandan koşarak dikenli tellerin olduğu sınır hattına koşan düzensiz göçmenleri durdurmak için Fas güvenlik güçleri tazyikli su kullandı.

İspanya ve Fas basınında yer alan haberlerde ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, düzensiz göçmenlerin taş atarak polis ve jandarmadan oluşan güvenlik personeline karşı gelmesi yer aldı. Çıkan olaylarda bazı düzensiz göçmenlerin hafif yaralandığı ve gözaltına alınanlar bulunduğu bildirildi.

İspanya hükümet yetkilileri, Ceuta'da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını, gerekli görülmesi halinde Tarajal sınır kapısının belirli aralıklarla kapatılabileceğini söyledi.

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, düzensiz göçmenlerin sosyal medyadan mesajlaşmalarla ilk defa bu kadar koordineli bir şekilde Ceuta sınırında yoğunlaştığı, Fas güvenlik güçlerinin ilk kez bu kadar etkili önlemler aldığı vurgulandı.

Fas'ta genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 35'i bulduğu hatırlatılarak, Arap ve Kuzey Afrikalı düzensiz göçmenlerin İspanya tarafına geçmek için ilk kez bu kadar kalabalık halinde ve birlikte hareket ettiklerine işaret edildi.

Kaynak: AA

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