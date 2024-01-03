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Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam ediyor - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini belirtti. Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirerek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde, OVP'deki yıl sonu öngörülerinin altında kalmayı başardıklarını vurguladı.

Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam ediyor
03.01.2024 - 11:59,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini belirterek, "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimin 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 64,77 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde, Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıl sonu öngörülerinin de altında kalmayı başardıklarını vurguladı.

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede uyguladıkları para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TÜFE'deki değişim temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,61'den aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür. 2022 için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir. Yurt içi üretici enflasyonu, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda yurt içi üretici enflasyonu, TÜFE'nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir. 2024 ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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