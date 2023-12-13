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Çevre Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Türk devletleri ile iklim değişikliği mücadelesinde birlikte hareket etmeye hazırız - Son Dakika
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Çevre Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Türk devletleri ile iklim değişikliği mücadelesinde birlikte hareket etmeye hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Türk devletleri ile iklim değişikliği mücadelesinde tecrübeleri paylaşmaya ve birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. Tuzcuoğlu, Türk dünyasıyla birlikte çevreye duyarlı şehirler inşa etme hedeflerini de vurguladı.

Çevre Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Türk devletleri ile iklim değişikliği mücadelesinde birlikte hareket etmeye hazırız
13.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 16:02
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "İklim değişikliği ile mücadelede elde ettiğimiz tecrübeleri Türk devletleri ile paylaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Tuzcuoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında bir otelde düzenlenen 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun açılışına katıldı.

Sanayi devriminden sonra atmosferdeki karbondioksit oranının yüzde 40'ların üzerine çıktığını belirten Tuzcuoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, felaket seviyesinde bir artış. Bugün dünyayı en çok kirleten ülkeler, en çok kalkınmış ülkelerdir. Türkiye ise dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. Ortaya koyduğumuz çevre politikalarının çok büyük ses getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Örneğin, Sıfır Atık Projesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, bir küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık, adeta dünya markası haline geldi. BM tarafından da Sıfır Atık projemiz 30 Mart günü 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak kabul gördü. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2023'e geldiğimizde yüzde 35'e yükseldi. 2035'te ise bu hedefi yüzde 60 olarak belirliyoruz. Toplanan atıklar sayesinde ülkemizin 96 milyar lira kazancı var. 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. 108 milyon varil petrol tasarruf edildi."

Şehirleri çevreye duyarlı, doğaya saygılı, sıfır atık uyumlu hale getirmek adına ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını vurgulayan Tuzcuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk dünyasının sahip olduğu binlerce yıllık kadim gelenekle yüksek manevi değerlere yaraşır bir şekilde şehirler inşa etme hedefimiz var. İklim değişikliği ile mücadelede elde ettiğimiz tecrübeleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın büyük ve güçlü Türk dünyası hedefinin parolası olan '2040 Vizyonu' kapsamında Türk devletleri ile paylaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türk dünyası olarak biz büyük bir aileyiz."

Kaynak: AA
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