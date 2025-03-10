Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Antalya'da Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Antalya'da Hayata Geçiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle başlatılan 'Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi', çiftçilere sürdürülebilir tarım ve atık yönetiminde destek olacak. Proje, 4 ilçede uygulanacak ve çiftçiler, atık bırakarak puan kazanarak tarımsal ekipman destekleri elde edecek.

10.03.2025 17:09  Güncelleme: 18:18
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi iş birliğinde "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi" hayata geçiriliyor. Proje ile çiftçilerin bilinçli atık yönetimine katkıda bulunmasına ve sürdürülebilir tarıma destek olunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu 2022 yılında Türkiye'de bir ilk olan Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'ni başlatmıştı. Toprağa zarar veren, temiz su kaynaklarında kirliliğe neden olan, balık ve faydalı böcekler gibi pek çok canlıyı olumsuz etkileyen zirai ilaçların ambalaj atıklarından kaynaklanan kirliliğinin azaltılması amacını taşıyan proje Kemer, Aksu, Serik ve Alanya'da da hayata geçiyor. Proje kapsamında akıllı otomata atık bırakan sisteme kayıtlı çiftçiler puan kazanarak, tarımsal ekipman destekleri elde edecek.

"Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'nin 4 ilçede hayata geçmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde projenin ilçelerdeki uygulaması konusunda detaylar ele alındı ve protokoller imzalandı. Tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla projeyi Antalya'nın 19 ilçesine yayacaklarını söyleyen Böcek, "Antalyamıza, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Çevre Başkenti ödülü aldığımız Antalyamızda, çevrenin korunmasına yönelik örnek projelerimizi sürdüreceğiz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hal toplantıları ile bilgilendirme çalışmaları yürütülecek"

Projenin Alanya'daki uygulaması noktasında bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik ise "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu projesinde Alanya da yer alacak. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile protokolü imzaladık. Belediyemiz tarafından 4 noktaya yerleşimi yapılacak olan akıllı otomatlar için yerleri belirledik ve zemin düzeltme işlemlerini gerçekleştirdik. Merkez Toptancı Hali, Payallar Hali, Demirtaş Hali ve Toslak Mahallesi'nde akıllı otomatlarımız yer alacak. Her iki belediyenin İklim Değişikliği Müdürlükleri, gerçekleştirdikleri toplantılar ile sistemin kurulum ve işleyişi noktasında çalışmalarını planlamışlardır. Ayrıca kent genelinde muhtarlarımız üzerinden saha çalışmaları yapılacak, hal toplantıları ile bilgilendirme çalışmaları yürütülecek. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Antalya'da Hayata Geçiyor - Son Dakika

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