Çevre Eğitimi Kongresi'nde Medya Paneli

Güncel

Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, " Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, devam ediyor.

Kongre kapsamında medyanın çevre eğitimindeki rolünün konuşulduğu panelin moderatörlüğünü TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari üstlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, buradaki konuşmasında, servis edilen iklim ve çevre haberlerine medyanın yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın yaygın haberci ağıyla iklim ve çevre dahil birçok alanda üretim yaptığını anlatan Aydoğmuş, her haberin alıcısının bulunduğunu ancak belirleyici unsurun bu haberlerin nasıl işlendiği ve yayılması için nasıl bir katkı sağlandığı olduğunu söyledi.

Son yıllarda iklim krizine bağlı hava olaylarındaki artışla birlikte iklim ve çevre alanındaki çalışmaların ve bu alandaki haberlerin de artmaya başladığını kaydeden Aydoğmuş, AA'nın da Türkiye'de bir ilk olan Çevre Haberleri Müdürlüğünü kurduğunu aktardı.

AA'nın iklim ve çevre sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı artırma sorumluluğu bilinciyle Nisan 2022'de Yeşilhat'ı hayata geçirdiğini aktaran Aydoğmuş, "AA'nın Yeşilhat adımı, bu ihtiyacı ve alarmı görmesinden kaynaklıydı. Anadolu Ajansı, iklim ve çevre alanında bir alarm gördü ve ne yapılabileceği üzerine yoğunlaştı. İklim krizinin, küresel ısınmanın, aşırı hava olaylarının hayatlarımıza da yansımasıyla medya bu haberleri daha çok işlemeye başladı. Televizyonlar, konuklarla değerlendirmelerinde bu haberlere yer veriyor. AA diğer tüm haberler gibi çevre haberlerini de kamu yararı olarak görüyor. Yeşilhat da bu yüzden kuruldu." dedi.

İklim ve çevreyle ilgili çalışmaların somutlaştırılmaya muhtaç konular olduğunun altını çizen Aydoğmuş, teknik konuların sadeleştirilerek herkese hitap eder hale getirilmesi gerektiğini ve bunu yayma görevinin gazetecilerin sorumluluk alanı olduğunu ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla, eğitim camiasıyla, sivil toplum kuruluşları ve bu konuda çalışma yürüten herkesle işbirliği gerekliliğini vurgulayan Aydoğmuş, "felaket" haberciliğinin risklerinden bahsederek olumlu örneklerin önemine ve çözüm odaklı haberciliğe değindi.

Çevre TV Sunucusu Deniz Şafak ise medyanın çevre alanındaki tüm çalışmaları ve gelişmeleri her boyutuyla topluma ulaştırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, yayınlarda haberin doğru sonuca ulaşacak biçimde izleyiciye ulaşması konusunda titiz davrandıklarını vurguladı.

EKO Türk TV Program Moderatörü Sibel Topaloğlu da yayınların geniş kitlelere ulaştırılması için bilincin artırılması gerektiğini bunun için çevre eğitimlerine yer verilmesini, haberlerin de sadece felaket boyutlarıyla değil çözümleriyle aktarılması gerektiğini vurguladı.

İklim gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu ise yapılan son medya analizlerinde yakın dönemdeki haberlerde çözüm odaklı yaklaşımların ön planda olduğuna dikkati çekti. İklimin değil sistemin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Mıstıkoğlu, çevre için karar alıcılar, bireyler ve şirketlerin birlikte çalışması gerektiğini, atılacak adımlarda bilinçli bireylerin rolünün kritik olduğunu sözlerini ekledi.