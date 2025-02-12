Çevre Eğitimi Kongresi'nde Medya Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çevre Eğitimi Kongresi'nde Medya Paneli

Antalya'da düzenlenen kongrede medyanın çevre eğitimindeki rolü ele alındı ve çözüm odaklı yaklaşımlar vurgulandı.

12.02.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, " Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, devam ediyor.

Kongre kapsamında medyanın çevre eğitimindeki rolünün konuşulduğu panelin moderatörlüğünü TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari üstlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, buradaki konuşmasında, servis edilen iklim ve çevre haberlerine medyanın yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın yaygın haberci ağıyla iklim ve çevre dahil birçok alanda üretim yaptığını anlatan Aydoğmuş, her haberin alıcısının bulunduğunu ancak belirleyici unsurun bu haberlerin nasıl işlendiği ve yayılması için nasıl bir katkı sağlandığı olduğunu söyledi.

Son yıllarda iklim krizine bağlı hava olaylarındaki artışla birlikte iklim ve çevre alanındaki çalışmaların ve bu alandaki haberlerin de artmaya başladığını kaydeden Aydoğmuş, AA'nın da Türkiye'de bir ilk olan Çevre Haberleri Müdürlüğünü kurduğunu aktardı.

AA'nın iklim ve çevre sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı artırma sorumluluğu bilinciyle Nisan 2022'de Yeşilhat'ı hayata geçirdiğini aktaran Aydoğmuş, "AA'nın Yeşilhat adımı, bu ihtiyacı ve alarmı görmesinden kaynaklıydı. Anadolu Ajansı, iklim ve çevre alanında bir alarm gördü ve ne yapılabileceği üzerine yoğunlaştı. İklim krizinin, küresel ısınmanın, aşırı hava olaylarının hayatlarımıza da yansımasıyla medya bu haberleri daha çok işlemeye başladı. Televizyonlar, konuklarla değerlendirmelerinde bu haberlere yer veriyor. AA diğer tüm haberler gibi çevre haberlerini de kamu yararı olarak görüyor. Yeşilhat da bu yüzden kuruldu." dedi.

İklim ve çevreyle ilgili çalışmaların somutlaştırılmaya muhtaç konular olduğunun altını çizen Aydoğmuş, teknik konuların sadeleştirilerek herkese hitap eder hale getirilmesi gerektiğini ve bunu yayma görevinin gazetecilerin sorumluluk alanı olduğunu ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla, eğitim camiasıyla, sivil toplum kuruluşları ve bu konuda çalışma yürüten herkesle işbirliği gerekliliğini vurgulayan Aydoğmuş, "felaket" haberciliğinin risklerinden bahsederek olumlu örneklerin önemine ve çözüm odaklı haberciliğe değindi.

Çevre TV Sunucusu Deniz Şafak ise medyanın çevre alanındaki tüm çalışmaları ve gelişmeleri her boyutuyla topluma ulaştırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, yayınlarda haberin doğru sonuca ulaşacak biçimde izleyiciye ulaşması konusunda titiz davrandıklarını vurguladı.

EKO Türk TV Program Moderatörü Sibel Topaloğlu da yayınların geniş kitlelere ulaştırılması için bilincin artırılması gerektiğini bunun için çevre eğitimlerine yer verilmesini, haberlerin de sadece felaket boyutlarıyla değil çözümleriyle aktarılması gerektiğini vurguladı.

İklim gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu ise yapılan son medya analizlerinde yakın dönemdeki haberlerde çözüm odaklı yaklaşımların ön planda olduğuna dikkati çekti. İklimin değil sistemin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Mıstıkoğlu, çevre için karar alıcılar, bireyler ve şirketlerin birlikte çalışması gerektiğini, atılacak adımlarda bilinçli bireylerin rolünün kritik olduğunu sözlerini ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Eğitimi Kongresi'nde Medya Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:00:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çevre Eğitimi Kongresi'nde Medya Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.