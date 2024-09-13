Çevre Katilleri Yine Ceza Aldı - Son Dakika
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Çevre Katilleri Yine Ceza Aldı

Beypiliç ve Erpiliç, çevre kirliliğinden milyonlarca lira ceza almasına rağmen faaliyetlerine devam ediyor.

13.09.2024 20:57
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Milyonlarca ceza kesilen bu iki firma devleti bile umursamıyor

Resmen skandal: Çevre katillerini para cezası da durdurmuyor

BOLU - Beyaz et sektörünün devleri Beypiliç ve Erpiliç firmaları, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle kesilen milyonlarca lira cezalara rağmen yine durmadı. Çevreyi kirletmekten bir türlü vazgeçmeyen bu iki firmaya son olarak toplamda 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları için milyonlarca ceza yiyen firmalar, dereyi kirletmekten yılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son denetim neticesinde 2 firmaya toplamda 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

Hem havayı hem suyu kirletmekten ceza yediler

Erpiliç firmasının kesimhane tesisine yapılan koku ölçümü testinde değerlerin kötü çıkmasında dolayı 38 bin lira ve arıtmasından geçirdikleri suyun numunelerinde yeterli değerleri sağlamadıkları gereğiyle 464 bin 580 lira para cezası kesildi.

24 saat atıksu izleme sistemine bile aldırış etmediler

Beypiliç firmasının dereye atık sularını deşarj ettiği hattın çıkışına ekipler tarafından 24 saat atıksu izleme sistemi takılarak mühürlendi. Beypiliç'in boşalttığı su SAİS sayesinde anlık olarak takip edilmeye başlandı. Sisteme aldırış etmeyen Beypiliç firması, tarafından atıksuların yeterince arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevreyi kirletmek suçundan firmaya 929 bin 170 lira ceza kesildi. Kuluçka tesislerinin atıksularından da numune alan ekipler, suyun değerini laboratuvar ortamında inceledi. Olumsuz değerlere sahip olan firmaya ayrıca 464 bin 585 lira daha cezai işlem uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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