Çevrim içi düzenlenen kuş mezadında güvercinlere yoğun ilgi

Çevrim içi düzenlenen kuş mezadında satışa çıkarılan güvercinlere yoğun rağbet oluyor.

Taklacı Güvercini Koruma Yetiştirme ve Üretme Derneği oyun kuşlarını ihale usulüyle yeni sahipleriyle buluşturuyor. Derneğin bu amaçla çevrim içi gerçekleştirdiği mezat, Türkiye'nin birçok yerinden takip ediliyor.

Dernek Başkanı Necdet Yıldırım, AA'ya yaptığı açıklamada, güvercinleri çocukluktan beri sevdiğini ifade etti.

Alıcılara kolaylık sağlamak için mezadı çevrim içi gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, bu mezatları düzenleyerek farklı gelir seviyesinden insanları bir araya getirmeye çalıştıklarına değindi.

Yıldırım, derneğin güvercinleri korumayı ve gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamayı temel amaç edindiğini söyleyerek, Ankara'nın oyun kuşu yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olduğunu vurguladı.