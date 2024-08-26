Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmalarını tamamlıyor

Ceyhan Belediyesi, çarşı merkezinde yer alan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamlamak üzere. Parkın içerisine modern oturma alanları ve bir kafeterya inşa ediliyor. Ayrıca, İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı projesi de kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

26.08.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, ilçe halkına daha modern ve estetik yaşam alanları sunmak için başlattığı projeler kapsamında, çarşı merkezinde yer alan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan'ı güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza daha nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, parkın içerisindeki ağaçlara zarar verilmeden, modern oturma alanları ve sosyal tesis olarak hizmet verecek bir kafeterya inşa ediliyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan bu yenileme çalışmalarının ardından çarşı merkezinde bakımsız halde olan park, modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, parkın yenilenmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak diğer projelere de dikkat çekti. İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı projesi ile 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı projelerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Aydar, "Ceyhan'ı güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza daha nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediyoruz. İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı da kısa sürede tamamlanarak hizmete açacağız. Ceyhanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İsmet İnönü, Jandarma, Gençlik, Ceyhan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement