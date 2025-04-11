Polis Haftası'nda Mesaj: Huzur ve Güven İçin Teşekkür

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımızın dört bir yanında, zorlu koşullar altında görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm emniyet mensuplarımıza minnettarız. Huzur ve güven ortamının korunmasında üstlendikleri sorumluluk, her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Aydar, emniyet güçlerinin huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayarak, tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

Aydar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Vatanımızın dört bir yanında, zorlu koşullar altında görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm emniyet mensuplarımıza minnettarız. Huzur ve güven ortamının korunmasında üstlendikleri sorumluluk, her türlü takdirin üzerindedir. Görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun."