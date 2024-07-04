Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti

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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin genel durumu ve kamu yatırımları değerlendirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, beraberinde Başkan Yardımcısı Tarık Yalçınkaya ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Aydar, halkın talepleri ve ihtiyaçları konusunda da Vali Köşger'e bilgi aktardı. Görüşmede, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için yapılacak kamu yatırımları ve projeler de ele alındı.

Vali Yavuz Selim Köşger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Kadir Aydar'a görevinde başarılar diledi.