Ceyhan Belediyesi Kanal Yolunu Yeniliyor

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına katıldı. Başkan Aydar, vatandaşların talebi üzerine Orhan Ekinci Bulvarı ile Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan kanal boyunu asfaltlayarak baştan aşağı yenilediklerini söyledi.

Ceyhan Belediyesi, hurdaya ayrılan finişeri de onararak araç filosuna kazandırdı.

Ceyhan sokaklarında asfalt dökmeye başlayan finişere binerek çalışmalara katılan Başkan Aydar, "Belediyemizde asfalt döktüğümüz bu araca finişer diyoruz. Bu finişer belediyemizin ama yıllarca araç mezarlığında yatar haldeydi. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren aracımızı yaptırdık, gördüğünüz gibi bu aracımızla birlikte asfaltımızı döküyoruz, döktüğümüz asfaltlara kendi imkanlarımızla sokaklarımızı yeniliyoruz" dedi.

Namık Kemal Mahallesi kanal yoluna yürüyüş yolu yapacaklarının müjdesini de veren Aydar, şöyle devam etti:

"Namık Kemal Mahallesi'ndeki bu kanal yolunu baştan aşağı yeniliyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizden talepte bulundu. Bizlerde bu talebe derhal cevap verdik. Gördüğünüz gibi en kısa sürede burayı vatandaşların kullanımına hazır hale getireceğiz. Sadece yolu değil, bu kanal yoluna yürüyüş yolu yapmak için gerekli adımları attık. Asfaltımızı kendimiz döküyoruz, Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi uyumla birlikte çalışıyor."