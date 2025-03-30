Ceyhan Belediyesi, Ramazan Boyunca 478 Bin Ekmek Dağıttı

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük 16 Bin 500, toplamda ise 478 bin ekmek dağıttı.

Ceyhan Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 478 bin ekmek dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Rahmet ve bereket ayı olan ramazan, aynı zamanda yardımlaşma ve kaynaşma ayıdır. Ceyhan Belediyesi olarak hayırseverlerimizin destekleriyle her gün 16 bin 500 ekmeği muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bunun yanı sıra sıcak yemek dağıtımı da yaptık. Belediye olarak bundan sonra da halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.