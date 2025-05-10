Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniden Hizmete Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniden Hizmete Açtı

Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Artık Ceyhan’da korku değil, güven var. Artık Ceyhan’da karamsarlık değil, gelecek var, umut var, biz varız. İşte bu park da bunun simgesidir. Bu parkta çocuklarımız gülecek, emeklilerimiz soluklanacak, kadınlarımız özgürce oturacak" dedi.

10.05.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Artık Ceyhan'da korku değil, güven var. Artık Ceyhan'da karamsarlık değil, gelecek var, umut var, biz varız. İşte bu park da bunun simgesidir. Bu parkta çocuklarımız gülecek, emeklilerimiz soluklanacak, kadınlarımız özgürce oturacak" dedi.

Ceyhan Belediyesi, tarihi Abdülkadir Ağa Camisi'nin yanında bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Açılış programına, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programında konuşan Başkan Aydar, "Ceyhan yıllarca ihmal edilmişti, görmezden gelinmişti. Ama biz geldik ve dedik ki bu şehir bizim sevdamızdır. Ben Ceyhan'a yüreğimi verdim. Hatalarım oldu, eksiğim oldu. Ama bu topraktan, bu halktan asla vazgeçmedim. Çünkü benim hikayem, bu toprağın hikayesidir. Ve bu topraklar için, bu insanlar için son nefesime kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi.

"Artık Ceyhan'da korku değil, güven var"

Bir yılda Ceyhan'da çok şeyin değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini vurgulayan Aydar, şöyle devam etti:

"Bir şehri seviyorsan, o şehre borçlusundur. Ben o borcun ne olduğunu iyi bilirim. Bakın etrafınıza, bir yıl önce neydi, şimdi ne oldu. Yıkıntıların yerine umut inşa ettik. Boş alanların yerine çocuk kahkahaları yerleştirdik. Çamurun yerine asfalt, suskunluğun yerine şenlik getirdik. Artık Ceyhan'da gece uyuyan değil, gündüz coşan bir şehir var. Artık Ceyhan'da korku değil, güven var. Artık Ceyhan'da karamsarlık değil, gelecek var, umut var, biz varız. İşte bu park da bunun simgesidir. Bu parkta çocuklarımız gülecek, emeklilerimiz soluklanacak, kadınlarımız özgürce oturacak. Biz bu parkı sadece taşla toprakla değil, alın terimizle, gecemizle gündüzümüzle yaptık. Kafamızı yastığa koymadan, gözümüzü kapatmadan çalıştık. ve daha yolun başındayız. Bir zamanlar uyuyan bir şehir vardı. Yıllarca kaderine terk edilmiş bir şehir. Ama biz demiştik ki, 'Bir şehrin kaderi, o şehri yönetenlerin ellerinde yazılır.' İşte bugün, bu meydanda Ceyhan'ın yazgısını değiştiren yürekler toplandı. Biz bu görevi sandıktan değil, Ceyhanlının duasından, emeğinden, güveninden aldık. O yüzden bir ve beraber olmalıyız, yan yana durmalıyız.

"Ceyhan Belediyesi artık kira ödemiyor, kendi malı olan araçlarla çalışıyor"

Biz 2019'da başladığımız hikayeyi tamamlamak için geldik. Ceyhan'a borcumuzu ödeme vaktidir. Ben bu vaktin de, bu şehrin de kıymetini biliyorum. Ceyhan artık kaçılan değil, yaşanılan bir şehir olacak. Adana'nın kalbi burada, Ceyhan'da atacak. Göreve başlar başlamaz dedik ki, 'Sebze halinin oradaki çöp yığınını kaldıracağız, oraya yakışan meydanı yapacağız.' Yaptık. Yetmedi, İsmet İnönü Kent Meydanı'nı başlattık, onu da açtık. 2019'da yarım kalmıştı Atatürk Kent Meydanı'mızın içerisindeki kafemizi de tamamladık. Ceyhan Belediyesi artık kira ödemiyor, kendi malı olan araçlarla çalışıyor. Kiraya verdiğimiz parayla, çöp kamyonu aldık, pikap aldık, iş makinesi aldık. Yani israfi bitirdik, hizmeti getirdik, Ceyhan Belediyesi'ni zengişleştirdik. Uğur Mumcu Bulvarı'ndan Postane Caddesi'ne kadar, Sait Akman'dan Yunus Emre'ye, İstasyon Caddesi'ne kadar tüm yolları yeniledik. Emeklilerimize söz verdik. Unutmadık, kurbanda 7 bin TL, ramazanda 5 bin TL ikramiye verdik. Temizlik sorununu kökten çözdük. Her mahalleye iki temizlik personeli verdik. Acil müdahale ekipleri kurduk ve mahallemizde kapsamlı bir genel temizlik yaptık. Ceyhan'ın her sokağını evimiz gibi pırıl pırıl yaptık.

"Borçlarımızı bahane etmeden, hizmet üretmeye devam ettik"

Zübeyde Hanım Balo Salonu, Emekli Lokali, Kadınlar Lokali'ni açıyoruz. Ulaşımı kolaylaştırdık. Sanayi Kavşağı'ndan İstasyon'a, Adnan Menderes'e, küçük bir dokunuşla büyük nefesler aldırdık. Belediyemizin borçlarını ödeyip, borçlarımızı bahane etmeden, hizmet üretmeye devam ettik. Geçmiş dönemlerin tüm borçları, belde belediyeleri dahil SSK, vergi dairesi  borçlarını ödedik. Ceyhan, emeklilerin şehri, öğrencilerin şehri, kadınların ve çocukların şehri olacak. Bu meydanlar çoğalacak. Bu parklar büyüyecek. Bu şehir yükselecek ve Türkiye, Ceyhan'ın adını konuşacak. Ben sizlere güveniyorum. Siz de bana güvenin."

Konuşmanın ardından Başkan Aydar, Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı, meclis üyeleri ve halkla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: ANKA

Kadir Aydar, Jandarma, Belediye, Ceyhan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniden Hizmete Açtı - Son Dakika

Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:24:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniden Hizmete Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.