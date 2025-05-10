Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniden Hizmete Açtı

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Artık Ceyhan'da korku değil, güven var. Artık Ceyhan'da karamsarlık değil, gelecek var, umut var, biz varız. İşte bu park da bunun simgesidir. Bu parkta çocuklarımız gülecek, emeklilerimiz soluklanacak, kadınlarımız özgürce oturacak" dedi.

Ceyhan Belediyesi, tarihi Abdülkadir Ağa Camisi'nin yanında bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Açılış programına, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programında konuşan Başkan Aydar, "Ceyhan yıllarca ihmal edilmişti, görmezden gelinmişti. Ama biz geldik ve dedik ki bu şehir bizim sevdamızdır. Ben Ceyhan'a yüreğimi verdim. Hatalarım oldu, eksiğim oldu. Ama bu topraktan, bu halktan asla vazgeçmedim. Çünkü benim hikayem, bu toprağın hikayesidir. Ve bu topraklar için, bu insanlar için son nefesime kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi.

"Artık Ceyhan'da korku değil, güven var"

Bir yılda Ceyhan'da çok şeyin değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini vurgulayan Aydar, şöyle devam etti:

"Bir şehri seviyorsan, o şehre borçlusundur. Ben o borcun ne olduğunu iyi bilirim. Bakın etrafınıza, bir yıl önce neydi, şimdi ne oldu. Yıkıntıların yerine umut inşa ettik. Boş alanların yerine çocuk kahkahaları yerleştirdik. Çamurun yerine asfalt, suskunluğun yerine şenlik getirdik. Artık Ceyhan'da gece uyuyan değil, gündüz coşan bir şehir var. Artık Ceyhan'da korku değil, güven var. Artık Ceyhan'da karamsarlık değil, gelecek var, umut var, biz varız. İşte bu park da bunun simgesidir. Bu parkta çocuklarımız gülecek, emeklilerimiz soluklanacak, kadınlarımız özgürce oturacak. Biz bu parkı sadece taşla toprakla değil, alın terimizle, gecemizle gündüzümüzle yaptık. Kafamızı yastığa koymadan, gözümüzü kapatmadan çalıştık. ve daha yolun başındayız. Bir zamanlar uyuyan bir şehir vardı. Yıllarca kaderine terk edilmiş bir şehir. Ama biz demiştik ki, 'Bir şehrin kaderi, o şehri yönetenlerin ellerinde yazılır.' İşte bugün, bu meydanda Ceyhan'ın yazgısını değiştiren yürekler toplandı. Biz bu görevi sandıktan değil, Ceyhanlının duasından, emeğinden, güveninden aldık. O yüzden bir ve beraber olmalıyız, yan yana durmalıyız.

"Ceyhan Belediyesi artık kira ödemiyor, kendi malı olan araçlarla çalışıyor"

Biz 2019'da başladığımız hikayeyi tamamlamak için geldik. Ceyhan'a borcumuzu ödeme vaktidir. Ben bu vaktin de, bu şehrin de kıymetini biliyorum. Ceyhan artık kaçılan değil, yaşanılan bir şehir olacak. Adana'nın kalbi burada, Ceyhan'da atacak. Göreve başlar başlamaz dedik ki, 'Sebze halinin oradaki çöp yığınını kaldıracağız, oraya yakışan meydanı yapacağız.' Yaptık. Yetmedi, İsmet İnönü Kent Meydanı'nı başlattık, onu da açtık. 2019'da yarım kalmıştı Atatürk Kent Meydanı'mızın içerisindeki kafemizi de tamamladık. Ceyhan Belediyesi artık kira ödemiyor, kendi malı olan araçlarla çalışıyor. Kiraya verdiğimiz parayla, çöp kamyonu aldık, pikap aldık, iş makinesi aldık. Yani israfi bitirdik, hizmeti getirdik, Ceyhan Belediyesi'ni zengişleştirdik. Uğur Mumcu Bulvarı'ndan Postane Caddesi'ne kadar, Sait Akman'dan Yunus Emre'ye, İstasyon Caddesi'ne kadar tüm yolları yeniledik. Emeklilerimize söz verdik. Unutmadık, kurbanda 7 bin TL, ramazanda 5 bin TL ikramiye verdik. Temizlik sorununu kökten çözdük. Her mahalleye iki temizlik personeli verdik. Acil müdahale ekipleri kurduk ve mahallemizde kapsamlı bir genel temizlik yaptık. Ceyhan'ın her sokağını evimiz gibi pırıl pırıl yaptık.

"Borçlarımızı bahane etmeden, hizmet üretmeye devam ettik"

Zübeyde Hanım Balo Salonu, Emekli Lokali, Kadınlar Lokali'ni açıyoruz. Ulaşımı kolaylaştırdık. Sanayi Kavşağı'ndan İstasyon'a, Adnan Menderes'e, küçük bir dokunuşla büyük nefesler aldırdık. Belediyemizin borçlarını ödeyip, borçlarımızı bahane etmeden, hizmet üretmeye devam ettik. Geçmiş dönemlerin tüm borçları, belde belediyeleri dahil SSK, vergi dairesi borçlarını ödedik. Ceyhan, emeklilerin şehri, öğrencilerin şehri, kadınların ve çocukların şehri olacak. Bu meydanlar çoğalacak. Bu parklar büyüyecek. Bu şehir yükselecek ve Türkiye, Ceyhan'ın adını konuşacak. Ben sizlere güveniyorum. Siz de bana güvenin."

Konuşmanın ardından Başkan Aydar, Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı, meclis üyeleri ve halkla birlikte açılış kurdelesini kesti.