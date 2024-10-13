Ceyhan'da Atatürk 2 Filmi Gösterildi

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, gösterime girdiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Atatürk filminin ikincisini vatandaşlarla buluşturdu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bu akşam Atatürk 2 filmini Ceyhan halkıyla birlikte izledik. Hepimiz derinden etkilendik, ama çok keyifli bir akşamdı. Ceyhan'da Atatürk sevgisi her zaman yaşayacak" dedi.

Ceyhan Belediyesi, gösterime girdiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Atatürk filminin ikincisini vatandaşlarla buluşturdu. Gösterim, ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi. Gösterime mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Filme vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gösterim esnasında duygusal anlar yaşandı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitler anlatan bu filmde, onun nasıl zorluklarla mücadele ettiğini ve bu mücadeleden zaferle çıkarak Cumhuriyetimizi kurduğunu izliyoruz. Bugün bir kez daha Atatürk'ün mücadelesine tanıklık ediyoruz" diyerek, vatandaşlarla bu tür kültürel etkinliklerle bir araya gelemkten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gösterim sırasında salonda bulunan çocuklar da Başkan Aydar'a sinemaya getirdikleri için teşekkür etti.

Aydar, etkinliği düzenleyen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Bu akşam Atatürk 2 filmini Ceyhan halkıyla birlikte izledik. Hepimiz derinden etkilendik, ama çok keyifli bir akşamdı. Ceyhan'da Atatürk sevgisi her zaman yaşayacak" ifadelerini kullandı.